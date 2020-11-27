ул. Кальварийская 24, пав. 122, ТЦ Корона
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+375 (29) 666-8-111
+375 (33) 666-8-111
+375 (25) 666-8-111
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  • До 70% от
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Какая сумма Вам необходима?

BYN
500 BYN 10 000 BYN

Выдаем деньги под залог
любых легковых автомобилей

любой
марки
любого года
выпуска
любой
стоимости

Не требуем лишних документов
Для получения денег нужно всего два документа

01
Паспорт гражданина РБ
02
Свидетельство о регистрации ТС

и соответствие простым требованиям:

Для клиента

  • Возраст от 18 лет
  • Законный владелец ТС
  • Без справки о доходах
  • Без поручителей

Для авто

  • Состоит на учёте в ГАИ
  • В исправном техническом состоянии
  • Без ограничений, связанных с арестом, залогом или лизингом
  • Не требуется КАСКО

Нам не важен Ваш уровень дохода,
место работы и стаж, кредитная история

Сумма займа до 10 000 рублей
Срок займа от 1 дня до 36 месяцев
Процентная ставка от 2,5% в месяц

Бесплатно

оценка
автомобиля
оформление
договора
досрочное
погашение
продление
договора

Получите быстрое одобрение займа
Всего за 15 минут. Деньги наличными или на карту.

Без скрытых
платежей;
Без тайных
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Без штрафов;
Без переплат за
досрочное погашение;
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+375 (29) 666-8-111
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или заполните форму

Гарантируем работу строго по закону
в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2019 г.
№ 394 "О предоставлении и привлечении займов"

Гарантия
легальности

Входим в реестр микрофинансовых
организаций Национального
банка Республик Беларусь

Гарантия
конфиденциальности

Данные о факте обращения к нам
строго конфиденциальны, никакая
информация о клиенте не попадает
в открытый доступ

Гарантия
надежности

Законом предусмотрено
представление ежемесячной
отчетности в Национальный банк

Гарантия
прозрачности

Досрочное погашение без комиссий
и переплат. Продление договора
в случае необходимости

Вы получите 87% одобрение
если вы собственник авто, и на него не наложено обременение

Свидетельство о
государственной регистрации
Документ о включении
в реестр МФО

Наша компания выдает займы физическим лицам под залог легковых автомобилей.


Предоставляем финансирование в сумме до 10 000 белорусских рублей под выгодные проценты.


Выдаем займы под залог транспортных средств
на срок до 36 месяцев.


Работаем исключительно в правовом поле и
в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2019 г. "О предоставлении и привлечении займов"

87%
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заявок одобряется
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максимальный
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10 000
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Полезная информация

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"ФинИнвестСистем"

ООО "ФинИнвестСистем"
УНП 193467497
р/с BY49UNBS30120124600000008933
ЗАО «БСБ Банк» БИК UNBSBY2X
номер в реестре МФО НБ РБ №20169

Место предоставления микрозаймов:
Минск, ул. Кальварийская 24 ТЦ "Корона"
2 этаж, пав.122
Юридический адрес
Республика Беларусь г. Минск,
220004, ул. Кальварийская, д. 16, пом 234
Режим работы: Пн - Пт. 09.00 - 17.30
Почтовый адрес:
220104 Минск а/я 63
+375 (29) 666-8-111 +375 (33) 666-8-111 +375 (25) 666-8-111
Юридический отдел
+375 25 5466666
info@avtozalog.by
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