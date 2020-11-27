Наличные деньги уже
сегодня под залог авто
-
рыночной
стоимости
Вашего авто
-
от 2,5% в
месяц
-
на карту или
наличными
Входим в реестр микрофинансовых
организаций Национального
банка Республик Беларусь
Данные о факте обращения к нам
строго конфиденциальны, никакая
информация о клиенте не попадает
в открытый доступ
Законом предусмотрено
представление ежемесячной
отчетности в Национальный банк
Досрочное погашение без комиссий
и переплат. Продление договора
в случае необходимости
Наша компания выдает займы физическим лицам под залог легковых автомобилей.
Предоставляем финансирование в сумме до 10 000 белорусских рублей под выгодные проценты.
Выдаем займы под залог транспортных средств
на срок до 36 месяцев.
Работаем исключительно в правовом поле и
в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2019 г. "О предоставлении и привлечении займов"